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/Здоровий спосіб життя

Як схуднути без голодування: названо ефективний спосіб

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Ефективним способом схуднути є дефіцит калорій, їх витрата повинна перевищувати споживання.

Як стверджують вчені Кембриджського університету, це можна зробити, не страждаючи від голоду. Дієтологи запевнили, що можна їсти багато, вибираючи виключно низькокалорійні продукти, пише The Telegraph.

Так, рекомендується включити у раціон їжу, багату клітковиною, а також овочі, які не містять крохмалю, фрукти і цільнозернові злаки.

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Схуднути можна і без голодування

Схуднути можна і без голодування

Ілюстрація

"Важливим є збалансоване харчування. Для відчуття ситості важливий білок. Коли він потрапляє у шлунок, організм пригнічує відчуття голоду", — розповіла дієтолог Рейчел Кларксон.

Учені рекомендують звернути увагу на горіхи, авокадо і оливкове масло. У них містяться корисні жири, які сприяють гарному травленню. Радять також пити воду під час їжі. Це призведе до природного набухання клітковини, яка заповнить шлунок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, консультант по здоровому способу життя, блогер Ольга Фоміна розповіла, як схуднути на 10 кілограм за місяць без дієт і спортзалу.

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