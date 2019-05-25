Як прискорити обмін речовин в організмі: названо топ-5 засобів

Активізувати обмінні процеси в організмі, і, як наслідок, повернути стрункість, допоможуть п'ять засобів.

Про їх ефективність розповіла у своєму блозі на OBOZREVATEL консультант щодо здорового способу життя Ольга Фоміна. За її словами, у результаті сидячого способу життя, нестачі сну, неправильного харчування і недостатньої кількості води, що випивається, метаболізм сповільнюється. Тому необхідно його прискорити.

Так, варто використовувати для цього п'ять засобів:

1. Вода. Потрібно щодня випивати свою норму: 30 мл на кожен кг ваги (наприклад, при вазі в 60 кг добова норма складе 1,8 літра). Причому починати варто з самого ранку натщесерце – 200-400 мл теплої води запустять обмінні процеси і заповнять нестачу рідини з ранку.

Обмін речовин Ілюстрація

2. Активний спосіб життя. Чим інтенсивніше рухаєтеся, тим швидше проходять процеси в тілі, включаючи обмінні.

3. Свіже повітря. Кисень прискорює обмін речовин і сприяє спалюванню підшкірного жиру. З цим пов'язана і найкраща ефективність фізичних навантажень на вулиці.

4. Контрастний душ. Чергування гарячої та холодної температур, залучає в обмінні процеси підшкірний жир.

5. Прискорюючі продукти: зелений чай, продукти, багаті на клітковину, цитрусові, насіння льону і т.д.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог уточнила, що іноді щоб позбавитися від зайвої ваги і перейти на здорове харчування, необов'язково кардинально змінювати свої харчові звички, досить знайти більш корисні альтернативи.

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