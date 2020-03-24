Як приготувати ефективне мило-антисептик: 5 простих домашніх рецептів

У період високих ризиків заразитися коронавірусом COVID-19 фахівці закликають до більш ретельної і більш частої гігієну рук з використанням антисептичних засобів.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ Про коронавірус

Але через нинішню надпопулярність таких в магазині їх часто годі й шукати, а купувати "авторські" мила за високою ціною хочеться далеко не всім.

MedOboz підготував для вас 5 рецептів антисептичного мила, яке можна без особливих зусиль приготувати вдома самостійно. До складу кожного з них входять потужні природні антибактеріальні та противірусні компоненти, які допоможуть надійно позбутися від патогенів. До того ж, таке мило благотворно вплине на зовнішній вигляд і стан шкіри, а його приємний запах напевно підніме настрій.

Антисептичне мило можна без труднощів приготувати вдома самостійно Seldon

Ароматне мило

Вам знадобиться: 500 г мильної основи (якщо немає спеціальної, підійде дитяче мило без добавок), ефірні масла апельсина, евкаліпта, гвоздики, кориці, розмарину, лимона, подробленная сушена цедра апельсина, гліцерин.

Поріжте мильну основу на дрібні кубики, помістіть в ємність з товстого скла і відправте в мікрохвильовку на 30-60 секунд (щоб мило почало танути). Потім гарненько розмішайте мило і відправте танути ще на 30-60 секунд. Якщо з другого разу мило повністю не розчинилося, повторіть процедуру ще раз.

У розріджену основу додайте по 2 краплі масел і жменю подрібненної цедри, перемішайте мікс до однорідності, розлийте по формах (краще силіконових, щоб легше було витягати бруски) і відправте в темне прохолодне місце застигати (може зайняти близько 2 годин). Потім дістаньте мило з формочок і розкладіть по пакетах ті шматочки, які не плануєте використовувати відразу.

Трав'яне мило

Вам знадобиться: 100 г мильної основи, масло чайного дерева, по 2 ст. ложки трав мучниця, корінь алтея, ялівець.

Заваріть підготовлені трави в склянці окропу і дайте настоятися 2 години. Мильну основу підготуйте, як в попередньому рецепті. Відправте в розтоплену основу 2 ст. ложки відвару і додайте 6 крапель олії чайного дерева. Розлийте отриману масу у формочки і відправте застигати.

Таке мило варто готувати в невеликих кількостях, оскільки його термін придатності становить близько двох тижнів.

Лимонне мило з чебрецем

Вам знадобиться: 400 г мильної основи, 5 мл жовтого пальмового масла, 5 мл олії лимона, 5 мл олії чебрецю, 10 г перетертого сушеного чебрецю.

Розтопіть мильну основу, як у попередніх рецептах. Додайте в підготовлену базу масла і листя чебрецю, ретельно і швидко перемішайте, щоб маса стала повністю однорідною, і також швидко розлийте мило по формах.

Готове мило можна використовувати близько трьох тижнів, невикористовувані бруски зберігайте в темному місці в целофановій або пергаментній упаковці.

Рідке мило з ялівцем

Вам знадобиться: 150 г мильної основи; 200 мл дистильованої води; 10 мл гліцерину; 3 ст. ложок ялівцю, масло ялівцю.

Залийте ялівець 100 мл окропу і настоюйте близько 2 годин. Розтопіть мильну основу (як в попередніх рецептах). Додайте до бази 25 мл відвару, воду і 7 крапель олії. Перемішайте все і залиште в темному місці на кілька годин остигати. Потім перелийте мило в ємність з дозатором і використовуйте для миття рук або прийняття душу.

Таке мило можна використовувати протягом трьох тижнів.

Запашне рідке мило

Вам знадобиться: 200 г мильної основи, 250 мл дистильованої води, 20 мл гліцерину, масла лимона, м'яти, евкаліпта, лаванди і чайного дерева.

Підготуйте мильну базу, як вказувалося раніше. Додайте в неї теплу воду, гліцерин і по 10 крапель масел. Гарненько перемішайте все, і залиште в темному місці остигати. Потім перелийте в ємність з дозатором і використовуйте для миття рук і тіла.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як приготувати хороший антисептик в домашніх умовах.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram