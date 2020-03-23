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Як приготувати антисептик для рук будинку: 7 простих рецептів

1.1т
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Звідусіль чути настійні рекомендації, що поза домом потрібно користуватися антисептиками для рук, щоб запобігти інфікуванню коронавірусом COVID-19, проте знайти такі в аптеці або в магазині за адекватною ціною практично неможливо.

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Але це не привід засмучуватися, адже хороший санітайзер можна приготувати самому в домашніх умовах. MedOboz зібрав для вас 7 рецептів антисептичних засобів, які обійдуться в рази дешевше, ніж пропонують ресейлери.

При цьому спосіб приготування для всіх однаковий: просто помістіть всі зазначені в рецепті інгредієнти в одну ємність, гарненько перемішайте і розлийте по невеликих зручних флаконах. Кожен антисептик можна використовувати відразу після приготування.

Рецепт №1

Вам знадобиться: 150 мл медичного спирту, 10 мл 3% -й перекису водню, 5 мл гліцерину, 40 мл води.

Рецепт №2

Вам знадобиться: 150 мл медичного спирту, 30 мл гліцерину, 10 крапель ефірного масла апельсина, мандарина або грейпфрута.

Такий антисептик підійде тим, хто страждає від сухості шкіри рук і не може використовувати агресивні дезінфікуючі засоби.

Приготувати антисептик вдома простіше простого

Приготувати антисептик вдома простіше простого

Supersolnishco

Рецепт №3

Вам знадобиться: 100 мл води, 100 мл спиртової настоянки ромашки, 30 мл гліцерину, 10 крапель олії лимона.

Цей санітайзер не тільки вбиває патогени на руках, але і сприяє загоєнню ранок і допомагає поліпшити стан шкіри.

Рецепт №4

Вам знадобиться: 10 крапель олії чайного дерева, 100 мл спиртової настоянки календули, 1 столова ложка гелю алое вера.

Це засіб захистить від інфекцій і допоможе швидко відновити обвітрену або травмовану шкіру рук.

Рецепт №5

Вам знадобиться: 100 мл 2%-го хлоргексидину, 250 мл горілки, 20 крапель олії лаванди.

Отриманий мікс не тільки впорається з патогенами на шкірі, але і завдяки своєму запаху благотворно вплине на нервову систему.

Рецепт №6

Вам знадобиться: 500 мл ізопропілового спирту, 10 мл гліцерину, 30 мл перекису водню, 50 мл дистильованої або кип'яченої охолодженої води.

Рецепт №7

Вам знадобиться: 150 мл хлоргексидину, 50 мл столові ложки гелю алое вера, 10 мл гідролата, 10 крапель вітаміну Е, 16 крапель олії чайного дерева, 8 крапель олії лаванди, 5 крапель ефірного масла лимона або грейпфрута.

Як користуватися антисептиком?

Не секрет, що антисептик – не панацея від усіх патогенів, тому повністю сподіватися навіть на самий агресивний не варто. Набагато ефективніше будь-якого антисептика – ретельне і тривале миття рук з милом під теплою проточною водою, тому якщо є така можливість, краще скористайтеся нею.

В інших же випадках, потрібно рясно наносити антисептик на руки після контакту з предметами загального користування (кнопки ліфтів, домофонів, паркоматів, дверні ручки і т.д.), особливо приділяючи увагу місцям, де скупчується найбільше патогенів – під нігтями і в області кутикул.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тема
Коронавірус
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