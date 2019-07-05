Кава позбавить від зайвих сантиметрів: дієтолог розкрила секрет

Зменшити об'єми і стати стрункішими можна за допомогою кави.

Про те, як позбутися зайвих сантиметрів, розповіла дієтолог і ведуча Катерина Медушкіна на своєму каналі в Youtube (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вона радить до фізичної активності і правильного харчування додати кавове обгортання. Це краще робити в перервах між тренуваннями, поки м'язи відновлюються.

На думку експерта, регулярне проведення процедури:

дає тонізуючий ефект;

покращує кровотік;

сприяє зменшенню набряків;

насичує шкіру корисними жирними кислотами.

Раніше OBOZREVATEL писав, що фітнес-тренер Аніта Луценко розповіла, чому низ живота худне гірше, ніж його нижня частина. Також вона порадила, як прибрати жир із проблемних місць.

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