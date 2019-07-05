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/Здоровий спосіб життя

Кава позбавить від зайвих сантиметрів: дієтолог розкрила секрет

4.7тЧитати матеріал російською

Зменшити об'єми і стати стрункішими можна за допомогою кави.

Про те, як позбутися зайвих сантиметрів, розповіла дієтолог і ведуча Катерина Медушкіна на своєму каналі в Youtube (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вона радить до фізичної активності і правильного харчування додати кавове обгортання. Це краще робити в перервах між тренуваннями, поки м'язи відновлюються.

На думку експерта, регулярне проведення процедури:

  • дає тонізуючий ефект;

  • покращує кровотік;

  • сприяє зменшенню набряків;

  • насичує шкіру корисними жирними кислотами.

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Тема
схуднення
Теги
Фітнескава
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