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Як позбутися від похмілля: названі кращі способи

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В період новорічних свят і корпоративів не кожен може проконтролювати норму випитого спиртного, за що жорстоко розплачується вранці.

Головний біль, нудота, шум у вухах і "пустеля" в роті – ось найпоширеніші ранкові наслідки вечірніх "нестримних веселощів".

Сімейний лікар Наталія Деменко підказала читачам MedOboz, як можна полегшити свій стан після бурхливої вечірки.

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Увечері добре - вранці погано: постулат будь-якої алкогольної вечірки

Увечері добре - вранці погано: постулат будь-якої алкогольної вечірки

TheIdealist

Не вибивайте клин клином

Перша ідея, яка може відвідати "хворого" похміллям – "підлікуватися тим, чим захворів". Але в більшості випадків – це справжнісінька ходьба по колу. Адже в більшості випадків похмілля – це не тільки результат важкої інтоксикації алкоголем, а й синдром його відміни. І "задобривши" організм черговою порцією спиртного, полегшення прийде лише на час, а коли воно "переграє", погане самопочуття повернеться.

Пийте багато води

Допоможіть організму очиститися – дайте йому більше рідини. По-перше, зайві літр-півтора позбавлять від зневоднення (частого супутника надлишку алкоголю), і допоможе ниркам активніше позбавлятися від залишків токсичних речовин.

... і соків

Крім води, відновлюйтеся за допомогою соків і інших солодких напоїв (компот, ізотоніки, кокосова вода та ін.). Вони допоможуть нормалізувати рівень цукру в крові, який сильно падає через споживання спиртного, а також допоможе відновити баланс інших корисних речовин (наприклад, калію, магнію і вітамінів), які організм інтенсивно втрачає в процесі очищення від алкогольних токсинів.

Не пропускайте сніданок і обід

З похмілля іноді шматок в горло не лізе, але потрібно себе перебороти і поїсти. Не обов'язково, щоб це було щось важке на зразок котлети або відбивної, цілком підійде, наприклад, бульйон з тостом. Головне, дати організму підзарядку калоріями, які він інтенсивно витрачає на процеси відновлення.

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Від нудоти врятує імбир

Щоб вгамувати нудоту і блювоту, їжте імбир – чайну ложку сушеного або пару часточок свіжого кореня імбиру. Пекучі речовини цього продукту допоможуть осадити всі "вируючі" в шлунку залишки з'їденого і випитого напередодні, а також забезпечать організм порцією вітамінів і корисних речовин.

Тремор і головний біль зніме пустирник

Зняти тяжкий стан допоможе і пустирник – він надасть седативну дію і нормалізує тиск, завдяки чому також зменшить нудоту, зніме головний біль і розслабить в цілому. Тому прокинувшись, випийте "коктейль" з пустирника (готуйте за інструкцією в анотації), а після - прийміть контрастний душ.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які способи допоможуть не п'яніти в процесі алкогольної вечірки.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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