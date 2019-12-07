Як позбутися від алкогольної залежності: названий несподіваний спосіб

Вчені з Університетського коледжу Лондона (Англія) з'ясували, що одноразова доза кетаміну може допомогти в боротьбі з алкогольною залежністю.

Вони припустили, що ця речовина може міняти роботу системи винагороди в мозку. Про це повідомив сайт MedicalXpress.

За словами дослідників, ін'єкція кетаміну після відновлення спогадів, пов'язаних зі вживанням алкоголю, призводить до зниження тяги до нього протягом дев'яти місяців.

Вчені розповіли, як позбутися від алкогольної залежності dmlawyer.top

Так, вчені зібрали 90 добровольців, які зловживали алкоголем, але не мали діагнозу "алкоголізм". Їм давали стакан пива, демонстрували пов'язані з випивкою зображення і просили оцінити очікуване задоволення.

Але перед тим, як люди встигали випити напої, пиво у них відбирали. Це повинно було активувати спогади про винагороду і порушити асоціацію між ними і алкоголем. Після цього третина учасників отримала дозу кетаміну.

Дослідники дійшли висновку, що поєднання кетаміну з активацією пам'яті справді знижувало тягу до алкоголю, а ефект зберігався протягом дев'яти місяців після проведення експерименту.

Втім, вчені відзначили, що ця робота є лише доказом концепції, а не клінічним випробуванням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в пляшках із пивом, вином і іншими спиртними напоями містяться токсичні речовини.

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