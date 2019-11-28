Як позбутися похмілля: названі найкращі продукти

Найшвидше впоратися з похміллям організму людини допомагають груші, лайм, помідори, огірки, а також сир і кокосове молоко.

Такого висновку дійшли вчені з Інституту хімічної технології в індійському Мумбаї, пише "Российская газета". Причина полягає у знищенні ацетальдегіду, який накопичується в організмі з етанолу.

Новини Вчені розкрили секрет впливу похмілля на мозок

Для його руйнування потрібні алкогольдегідрогеназа (АДГ) і альдегіддегідрогеназа (АЛДГ). Саме вищевказані продукти, а також фініки й імбир підвищують активність ферментів, необхідних для боротьби з наслідками веселої вечірки.

Водночас вчені попереджають про шкоду кави під час похмілля. Вона може навіть продовжити неприємний стан. Шкоди завдадуть вітамін С, яйця, зернові й молоко.

Як позбутися від похмілля zdorovieinfo.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розкрили секрет, як можна уникнути похмілля.

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