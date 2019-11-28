Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровий спосіб життя

Як позбутися похмілля: названі найкращі продукти

8.1т
Читати матеріал російською

Найшвидше впоратися з похміллям організму людини допомагають груші, лайм, помідори, огірки, а також сир і кокосове молоко.

Такого висновку дійшли вчені з Інституту хімічної технології в індійському Мумбаї, пише "Российская газета". Причина полягає у знищенні ацетальдегіду, який накопичується в організмі з етанолу.

Новини
Вчені розкрили секрет впливу похмілля на мозок

Для його руйнування потрібні алкогольдегідрогеназа (АДГ) і альдегіддегідрогеназа (АЛДГ). Саме вищевказані продукти, а також фініки й імбир підвищують активність ферментів, необхідних для боротьби з наслідками веселої вечірки.

Водночас вчені попереджають про шкоду кави під час похмілля. Вона може навіть продовжити неприємний стан. Шкоди завдадуть вітамін С, яйця, зернові й молоко.

Як позбутися від похмілля

Як позбутися від похмілля

zdorovieinfo.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розкрили секрет, як можна уникнути похмілля.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Анатолій Запорожський
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Россиянам на заметку!))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини