Як пережити 1 січня: названо простий спосіб очиститися від токсинів

Щоб швидко відновитися після новорічної ночі, ранок 1 січня варто почати з очищення організму від токсинів, які накопичилися під час рясного застілля і випивки.

Знизити інтоксикацію допоможуть кисломолочні напої з пребіотиками, порадила в ефірі ObozTV мікробіолог і бактеріолог Оксана Вольська.

"Пребіотики – це речовини, які сприяють розвитку і нормальному існуванню нормальної мікрофлори кишечника. Стаканчик такого кисломолочного напою з пребіотиками дозволить вам з ранку знизити інтоксикацію і, що важливо, спорожнити кишечник", – пояснила Вольська.

Вона нагадала, що організм позбавляється від токсинів шляхом виведення – через нирки, сечу, кал, піт тощо.

"Тому, якщо є можливість, з ранку бажано прийняти гарний душ. Можливо, навіть трошки попаритися – тільки стежте за тиском обов'язково!" – попередила фахівчиня.

"Шкіра дихає, відкриваються пори. Зробіть невеликий скраб, потім прохолодний душ, чашка свіжого зеленого чаю без цукру – і ви практично готові радіти новому вихідному дню", – порекомендувала Вольська.

Вранці 1 січня допоможуть кефір, душ і зелений чай eligiblemagazine.com

Як писав OBOZREVATEL, також з ранку потрібно пити багато чистої води, а в складних випадках допоможуть сорбенти – такими порадами поділилася лікарка-дієтолог та імунолог Людмила Гончарова.

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