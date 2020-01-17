Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровий спосіб життя

Як почати худнути: дієтологиня дала прості поради

961
Читати матеріал російською

Дієтологиня Вікторія Кляуз розповіла, що для того, щоб почати процес схуднення не обов'язково довго і наполегливо готуватися.

Поради, як зважитися на схуднення вона написала в своєму Telegram-каналі.

"Для багатьох процес схуднення – це великий і страшний монстр, і щоб "почати" потрібно як слід підготуватися. Задумайтесь – до чого готуватися? Ми говоримо про їжу, просту звичайну їжу, яку ви їсте кожен день! Наше життя сповнене труднощів, але я ніколи не повірю, що вибрати їжу для свого обіду – це надскладна нерозв'язна задача!

Часто чую про "особливі обставини" – не вигадуйте! Худнуть і "коли ніколи готувати", і з нічними чергуваннями, і з СПКЯ і гіпотиреозом, і мами на гв ... Кожен у своєму темпі, але всі досягають мети!", – написала дієтолог.

Дієтологиня розповіла, як зважитися на схуднення

Дієтологиня розповіла, як зважитися на схуднення

За її словами, не варто "чекати великого старту".

"Якщо ви не почнете зараз – не почне ніколи! Це буде нескінченна низка відмовок!

А почати простіше простого – з маленьких кроків. Наприклад, не їжте пізно вночі, почніть повноцінно снідати, вибирайте здорову їжу, пройдіться на 10 хв довше, ніж зазвичай... Це просто і під силу кожному!", – зазначила Кляуз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла, що перехід на збалансоване харчування для схуднення з урахуванням статі, віку, стану здоров'я, способу життя і характеру праці вимагає часу і зусиль, однак результат того вартий.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Гліб Іванов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини