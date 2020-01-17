Як почати худнути: дієтологиня дала прості поради

Дієтологиня Вікторія Кляуз розповіла, що для того, щоб почати процес схуднення не обов'язково довго і наполегливо готуватися.

Поради, як зважитися на схуднення вона написала в своєму Telegram-каналі.

"Для багатьох процес схуднення – це великий і страшний монстр, і щоб "почати" потрібно як слід підготуватися. Задумайтесь – до чого готуватися? Ми говоримо про їжу, просту звичайну їжу, яку ви їсте кожен день! Наше життя сповнене труднощів, але я ніколи не повірю, що вибрати їжу для свого обіду – це надскладна нерозв'язна задача!

Часто чую про "особливі обставини" – не вигадуйте! Худнуть і "коли ніколи готувати", і з нічними чергуваннями, і з СПКЯ і гіпотиреозом, і мами на гв ... Кожен у своєму темпі, але всі досягають мети!", – написала дієтолог.

Дієтологиня розповіла, як зважитися на схуднення

За її словами, не варто "чекати великого старту".

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"Якщо ви не почнете зараз – не почне ніколи! Це буде нескінченна низка відмовок!

А почати простіше простого – з маленьких кроків. Наприклад, не їжте пізно вночі, почніть повноцінно снідати, вибирайте здорову їжу, пройдіться на 10 хв довше, ніж зазвичай... Це просто і під силу кожному!", – зазначила Кляуз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла, що перехід на збалансоване харчування для схуднення з урахуванням статі, віку, стану здоров'я, способу життя і характеру праці вимагає часу і зусиль, однак результат того вартий.

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