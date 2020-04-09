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/ Здоровий спосіб життя

Як підвищити імунітет проти вірусів: лікар дав прості поради

11.2т
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Правильний раціон, здоровий сон і фізичні навантаження навіть у домашніх умовах допоможуть зміцнити імунітет для опору вірусних захворюванням, зокрема коронавірусу.

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Такі поради українцям дав головний імунолог Національної медичної палати України Олег Назар в інтерв'ю "Фактам".

"По-перше, раджу добре висипатися. Повноцінний сон повинен тривати не менше шести, але не більше восьми годин. У тих, хто недосипає, швидше виробляються гормони, що пригнічують активність імунної системи", – попередив він.

Як підвищити імунітет проти вірусів: лікар дав поради

Як підвищити імунітет проти вірусів: лікар дав поради

vlast-sovetov.ru

За словами Назара, в харчування слід включити більше білка – це будівельний матеріал для факторів імунітету: імуноглобулінів, інтерферонів та інших імунних компонентів. Також рекомендується вживати жирну їжу і продукти, багаті клітковиною: овочі, зелень, крупи, хліб із висівками.

Із мікробами, за порадою лікаря, допоможуть впоратися цибуля, часник, всі види гострих перців, лавровий лист. Не завадять і аптечні вітаміни.

Як захиститися від вірусів вдома: лікар дав поради

Як захиститися від вірусів вдома: лікар дав поради

today.ua

Назар озвучив і інші рекомендації: "Якщо по центру грудної клітини трохи нижче шиї змастити ефірною олією, то покращиться циркуляція крові. І вилочкова залоза (тимус), розташована в цьому місці, буде активніше виробляти захисні клітини. Але такий же ефект досягається будь-якими фізичними вправами тими, що ми маємо на увазі під поняттям "оздоровча гімнастика". Невелика розминка, зроблена три-чотири рази на день, поліпшить кровообіг і прискорить доставку імунних факторів у потрібне місце. Не треба штангу чи гирі тягати. Зробіть кілька простих вправ, щоб поліпшити кровообіг. У захисних клітин покращиться прохідність до внутрішніх органів, і робота імунної системи посилиться".

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики також радять ретельно дотримуватися особистої гігієни і правил здорового способу життя, уникати людних місць і, якщо є можливість, не відмовлятися від щеплень.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Снеженко Елена
Снеженко Елена
А как поддерживать иммунитет тем. у кого нет денег и нет возможности ходить по магазинам - пенсионерам. инвалидам?
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