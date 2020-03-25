Як не погладшати на карантині: експерт поділилася ефективним жироспалюючим комплексом

"Ще тиждень карантину, і маска не налізе на обличчя" – зараз це одна з найпопулярніших жартів в інтернеті. І щоб він не втілився в реальність, потрібно навіть перебуваючи в самоізоляції через ризик заразитися коронавірусом COVID-19 стежити за своїм харчуванням і приділяти час фізичним навантаженням.

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Фітнес-інструкторка Юлія Кудлюк поділилася з читачами MedOboz ефективним жироспалюючим комплексом вправ, які не тільки допоможуть не набрати зайвого, але і відточити форми.

За словами експертки, комплекс займає близько півгодини, і його необхідно виконувати мінімум тричі на тиждень. Комплекс повинен проходити в режимі Табата - кожна вправа виконується під енергійну музику о восьмій підходів по 20 секунд кожен – близько 10-15 повторень за раз, пауза між підходами – 5 секунд, а між кожною вправою – 1-2 хвилини. "Сідати і відпочивати протягом тренування не можна, воду пийте тільки після виконання однієї вправи. Виконуйте все дуже активно", – рекомендує тренер.

Щоб не погладшати, потрібно стежити за харчуванням і не забувати про тренування Cosmopolitan

Приседи

Широко розведіть ноги, руки складені на рівні грудей. На вдиху відведіть таз назад і присядьте максимально глибоко, але так, щоб коліна не виступали за мисок. На видиху відштовхніться стопами від полу і вистрибніть вгору, випрямляючи ноги.

Ножиці

Ляжте на спину, руки складіть під потилицею в замок, ноги витягнуті і підняті над підлогою. Підніміть плечі, напружте прес. По черзі піднімайте і опускайте прямі ноги, і одночасно тягніться протилежним ліктем в бік піднятої ноги.

Віджимання

Ляжте обличчям вниз, долоні на підлозі на рівні плечей, ноги впираються на коліна. Підніміться на прямих руках, стегна, сідниці, спина і голова утворюють пряму лінію. На вдиху, згинаючи руки в ліктях, опустіться до підлоги так низько, наскільки виходить, на видиху – підніміться, випрямляючи руки.

Скручування

Ляжте на спину, руки вздовж тіла, зігніть і підніміть ноги. На вдиху випряміть і ще більше підніміть ноги, а також паралельно підніміть плечі і торс, потягніться руками до ніг. На видиху поверніться в ВП.

Випади

Встаньте прямо, ноги разом. Зробіть крок лівою ногою назад, згинаючи ноги в колінах до прямого кута, коліно лівої має майже торкатися підлоги. Потім зробіть підскок, переносячи ліву ногу вперед.

Робіть цю вправу спочатку на ліву ногу, потім – праву (або навпаки).

Жими

Цю вправу потрібно виконувати з вагою – гантелями або пляшками з водою.

Станьте прямо, ноги на ширині плечей трохи зігнуті, таз відведений назад, руки на рівні стегон, в руках гантелі. На видиху підтягніть тягарці до живота, відводячи лікті за спину, на вдиху опустіть вниз, на видиху підніміть прямі руки над головою, на вдиху - поверніться в ВП.

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