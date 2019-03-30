Як не померти завчасно через недосипання: названі ефективні способи

Людям із хронічним недосипанням необхідно виробити спеціальну стратегію, яка врятує їх від нестачі сну.

До такого висновку прийшли дослідники з Університету Колорадо в Боулдері. Вони набрали групу молодих, здорових дорослих людей, їм дозволялося спати не більше п'яти годин на добу протягом п'яти днів поспіль, пише "АиФ".

Через п'ять днів учасники почали активно набирати зайві кілограми, а також більше нервувати, втрачати концентрацію і показували збільшення резистентності до інсуліну – перша ознака майбутнього діабету.

Також з'ясувалося, що у довгостроковій перспективі недосип скорочує життя.

У зв'язку з цим вчені дали кілька рекомендацій. Зокрема, потрібно постаратися створити рутину, при якій сон і пробудження повинні доводитися на один і той же час кожен день.

Також пропонується компенсувати частину сну у вихідні, хоча не всі експерти з цим згодні. Ще один принцип – 20-хвилинна денна дрімота, коли є така можливість. Але не більше того відрізку, інакше сонливість зіпсує залишок дня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що всього один додатковий годину сну в день принесе відчутний результат: краще самопочуття, настрій і більше успіхів на роботі.

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