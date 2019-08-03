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/ Здоровий спосіб життя

Як користуватися кондиціонером, щоб не захворіти: поради лікаря

1.7т Читати матеріал російською

Кондиціонери дійсно можуть провокувати виникнення різних захворювань, але не варто перебільшувати їхню небезпеку.

Головне – дотримуватися певних правил, розповіла в ефірі ObozTV лікар-педіатр Ганна Горбань.

По-перше, лікар нагально рекомендувала проводити раз на рік чистку кондиціонера та міняти фільтри.

"Найважливіше – робити щорічний огляд кондиціонера. Оскільки, якщо не очищаються фільтри, вони є джерелом інфекції", – наголосила Горбань.

Так, зазначила вона, в неочищених кондиціонерах можуть розвиватися різноманітні патогенні бактерії.

"Одна з найпоширеніших хвороб, пов'язаних з кондиціонерами, – "хвороба легіонерів" (легіонельоз. – Ред.). На жаль, це дуже важкі в лікуванні та дуже складні форми пневмонії", – застерегла педіатр.

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По-друге, Горбань закликала не спрямовувати потік холодного повітря прямо на людину.

"Будь ласка, включайте, але щоб цей потік турбулентного повітря не йшов на вас. Ви можете охолодитися, але нетривалий час", – уточнила вона.

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І по-третє, медик порадила знижувати температуру в кімнаті поступово. В ідеалі – протягом однієї години.

"Коли на вулиці +36 ° С, а ми приходимо і ставимо +16 ° С і думаємо, що ж таке трапилося... Можна і на +16 ° С, але теж на нетривалий час – щоб не змерзнути", – розповіла вона.

"Просто користуйтеся кондиціонером з розумом", – закликала Горбань.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міфи про кондиціонери розвіяла в.о. глави Міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун. Вона перерахувала негативні і позитивні моменти від використання охолоджувальних приладів в спеку.

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Теми
здоров'я Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Поради лікарів
Особа
Анна Горбань
Теги
здоров'я Поради лікаря
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