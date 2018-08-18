Як кинути палити: в МОЗ назвали ефективні способи

Люди, які намагаються кинути палити, пробують багато класичних методів, але далеко не всі з них є ефективними.

Про це розповіла в ефірі ObozTV фахівець відділу профілактики вживання тютюну й алкоголю ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Катерина Римаренко. Вона прокоментувала найпоширеніші способи позбутися шкідливої ​​звички.

На запитання, чи може гіпноз допомогти кинути палити, експерт МОЗ заявила: "Це один із методів, але він науково не доведений. Організації, які професійно займаються відмовою від куріння, не рекомендують такі підходи".

Римаренко також оцінила спроби прищеплювати фізичну відразу до тютюну методами, на кшталт вимочування сигарет у молоці.

"Це теж індивідуально. Для деяких людей може спрацювати, коли вибудовуються негативні асоціації, пов'язані з курінням. Але говорити, що це метод із доведеною наукової ефективністю, також не можна", - наголосила вона.

За словами Римаренко, досить ефективним є поширений метод заміни сигарет їжею, наприклад, насінням або цукерками.

"Використання замінників - дуже хороший підхід, тому що у курців асоціація з сигаретою - чимось зайнятий рот. Можна гризти яблуко чи моркву, смоктати цукерку, жувати жуйку", - зазначила представник МОЗ.

При цьому експерт підтвердила, що курці завдяки такому методу ризикують набрати зайву вагу.

"Коли людина курить, пригнічується почуття голоду. Коли людина перестає курити, вона починає більше їсти і дійсно може набирати вагу. Але ми повинні розуміти, що це тимчасове явище. Якщо людина почне більш правильно харчуватися, їсти більше овочів і фруктів, то може ті пару кілограмів, набраних після відмови від куріння, скинути", - пояснила вона.

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Римаренко також порадила людям, які хочуть кинути курити, користуватися методами з доведеною ефективністю, наприклад, нікотинозамінною терапією.

"Є багато класичних методів відмови від куріння, але я хочу сказати, що універсального методу, який би допомагав усім, просто не існує. Все це індивідуально - люди мають різну історію куріння, викурюють різну кількість сигарет на день, мають різну ступінь залежності. Відповідно, до кожного треба шукати індивідуальний підхід", - підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі порекомендували простий спосіб відновлення легенів після куріння.