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/ Здоровий спосіб життя

Врятує від грипу й коронавірусу: експертка підказала, як зміцнити імунітет

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У питанні профілактики небезпечних захворювань, зокрема тих, які провокують небезпечні віруси (на кшталт грипу та коронавірусу), всі засоби хороші.

Так, медики рекомендують ретельно дотримуватися особистої гігієни й правил здорового способу життя, уникати людних місць і, якщо є можливість, не відмовлятися від щеплень.

Наша експертка, учителька йоги Галина Арвахі радить також прислухатися до рекомендацій зі східних практик, а саме – регулярно робити дихальну гімнастику.

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Фокус

"Деякі техніки дихання справді сприяють формуванню міцного імунітету. Зокрема, спеціальні вправи покращують кровообіг, роботу серцево-судинної системи, збільшують "робочий" об'єм легень, сприяють насиченню організму достатньою кількістю кисню, який транспортує в клітини необхідні для його нормальної роботи мікроелементи", – пояснила MedOboz експертка.

Тренерка рекомендує виконувати нескладний комплекс щоранку і ввечері, краще – на свіжому повітрі, якщо у вас є можливість вийти, наприклад, в парк, або вдома, добре провітривши попередньо кімнату.

Отже, спершу розслабившись повільно зробіть глибокий вдих через ніс, затримайте дихання, наскільки це можливо, а потім також плавно видихніть ротом. Повторіть все 10 разів. Краще виконувати цю вправу сидячи, оскільки з незвички у вас може виникнути запаморочення.

Далі повільно зробіть глибокий вдих ротом, а видихайте повітря через ніс короткими ривками. Повторіть 5-6 разів.

Для наступної вправи потрібно встати. Затисніть одну ніздрю пальцем, повільно зробіть вдих носом. Перед видихом відпустіть затиснуту ніздрю і затисніть другу. Видихайте повітря носом плавно, втягуючи живіт. Повторіть по 6 раз на кожну сторону.

Зробіть максимально глибокий видих через ніс, а вдих (також максимально глибокий) – через складені "сопілкою" губи. Затримайтеся з повними легенями на кілька секунд, потім закиньте голову назад і плавно видихніть через ніс. Повторіть все 5 разів.

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Тепер поставте руки на пояс і дихайте синхронно з присіданнями: опускаючись вниз робіть вдих, на підйомі – видих. Не забувайте дихати плавно і глибоко. Повторіть 10 разів.

Тепер уявіть, що ви сідаєте на дно басейну – під воду. Так, присідаючи, зробіть глибокий вдих, затримайте дихання, потім, піднімаючись, видихніть повітря максимально глибоко й швидко.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що смертельно небезпечний коронавірус вже впритул підібрався до України.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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