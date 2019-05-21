Вправи для стрункості ніг: названо найкращий тренажер

Для приведення в форму м'язів і стрункості ніг у спортзалі найефективнішим тренажером є так званий "стільчик".
Він дозволяє зробити стегна більш рельєфними, повідомила в Instagram фітнес-тренер Анастасія Новікова.
"Водночас зберігається стрункість ніг при вигляді спереду, оскільки форма м'язів стає більш витягнутою", – наголосила Новікова.
Тренажер "стільчик"
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Суть вправ на цьому тренажері полягає в глибоких присіданнях та утриманні спини рівною. Фітнес-тренер зазначила, що не варто брати додаткову вагу, зате потрібно робити побільше підходів.
Вправи для стрункості ніг
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"Стільчик" - ВПРАВА ДЛЯ струнких ніг ✅ ⠀ Такий тренажер вкрай рідко бачу в тренажерних залах, але у кого є, беріть на замітку))) Стільчик: Робить передню поверхню стегна більш опуклою при погляді збоку. При цьому зберігаючи стрункість ніг при вигляді спереду, так як форма м'язів стає більш витягнутою. ⠀ Також ідеально підходить для тих, хто хоче додати глибини м'язам передньої поверхні стегна) Більш детально про цю вправу розповідаю на відео в IGTV. Знайти можна з цього тегу # fitnote_тренажери ✅ ⠀ У кого є такий тренажер?))
Як писав OBOZREVATEL, у мережі оприлюднили топ вправ, які допоможуть прибрати жир із живота. Фізичні навантаження варто виконувати через день у три підходи по 15-20 разів і максимально під час тренування напружувати м'язи преса.
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