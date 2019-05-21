Вправи для стрункості ніг: названо найкращий тренажер

Для приведення в форму м'язів і стрункості ніг у спортзалі найефективнішим тренажером є так званий "стільчик".

Він дозволяє зробити стегна більш рельєфними, повідомила в Instagram фітнес-тренер Анастасія Новікова.

"Водночас зберігається стрункість ніг при вигляді спереду, оскільки форма м'язів стає більш витягнутою", – наголосила Новікова.

Тренажер "стільчик" Скріншот

Суть вправ на цьому тренажері полягає в глибоких присіданнях та утриманні спини рівною. Фітнес-тренер зазначила, що не варто брати додаткову вагу, зате потрібно робити побільше підходів.

Вправи для стрункості ніг Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у мережі оприлюднили топ вправ, які допоможуть прибрати жир із живота. Фізичні навантаження варто виконувати через день у три підходи по 15-20 разів і максимально під час тренування напружувати м'язи преса.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!