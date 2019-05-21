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/Здоровий спосіб життя

Вправи для стрункості ніг: названо найкращий тренажер

2.6тЧитати матеріал російською

Для приведення в форму м'язів і стрункості ніг у спортзалі найефективнішим тренажером є так званий "стільчик".

Він дозволяє зробити стегна більш рельєфними, повідомила в Instagram фітнес-тренер Анастасія Новікова.

"Водночас зберігається стрункість ніг при вигляді спереду, оскільки форма м'язів стає більш витягнутою", – наголосила Новікова.

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Тренажер "стільчик"

Тренажер "стільчик"

Скріншот

Суть вправ на цьому тренажері полягає в глибоких присіданнях та утриманні спини рівною. Фітнес-тренер зазначила, що не варто брати додаткову вагу, зате потрібно робити побільше підходів.

Вправи для стрункості ніг

Вправи для стрункості ніг

Скріншот

"Стільчик" - ВПРАВА ДЛЯ струнких ніг ✅ ⠀ Такий тренажер вкрай рідко бачу в тренажерних залах, але у кого є, беріть на замітку))) Стільчик: Робить передню поверхню стегна більш опуклою при погляді збоку. При цьому зберігаючи стрункість ніг при вигляді спереду, так як форма м'язів стає більш витягнутою. ⠀ Також ідеально підходить для тих, хто хоче додати глибини м'язам передньої поверхні стегна) Більш детально про цю вправу розповідаю на відео в IGTV. Знайти можна з цього тегу # fitnote_тренажери ✅ ⠀ У кого є такий тренажер?))

Публікація від Фітнес Тренер (@nastusianovikova)

Як писав OBOZREVATEL, у мережі оприлюднили топ вправ, які допоможуть прибрати жир із живота. Фізичні навантаження варто виконувати через день у три підходи по 15-20 разів і максимально під час тренування напружувати м'язи преса.

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Україна
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