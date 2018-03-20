Вода в пластикових пляшках виявилася смертельно небезпечною

Не секрет, що багато хто купує і п'є бутильовану воду. При цьому популярністю користується саме пластикова тара.

Недавні дослідження американських вчених, в процесі яких були вивчені більше 250 найменувань води, показали, що в ній таїться справжня загроза, передає ТСН. Зокрема, практично всі зразки містили в собі мікроскопічні частки пластику.

Виявити пластик вдалося завдяки спеціальному барвнику, який підсвічував зайві речовини.

Вчені з Інституту колоїдної хімії при цьому зазначили, що воду в пластикових пляшках купують близько 80% українців.

Вони відзначають, що вода є прекрасним розчинником, тому може містити в собі всі токсичні речовини, які тільки додають в пластик. А потім цей мікс потрапляє в організм людини і може спровокувати навіть злоякісні онкологічні процеси.

Тому, за словами вчених, перевагу краще віддавати скляній тарі.

Раніше "МедОбоз" розповідав, навіщо потрібно пити воду.