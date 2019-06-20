Внутрішнє ожиріння: вчені назвали ідеальну дієту

Середземноморська дієта є найефективнішою в боротьбі з вісцеральним ожирінням.

До такого висновку прийшли ізраїльські вчені, проаналізувавши результати експерименту, який тривав 18 місяців. Про це повідомляє видання Nine.com.au.

В учасників дослідження дотримання цієї дієти сприяло скороченню відкладень жиру навколо печінки на 30%, навколо серця – на 11%. Харчування включало в себе велику кількість овочів, оливкової олії, молочні продукти, яловичину.

Ілюстрація

Вісцеральний тип набору зайвої ваги характеризується накопиченням жирової тканини в області талії і навколо внутрішніх органів, що може викликати порушення їх функцій і розвиток захворювань.

Раніше MedOboz писав, що Американська діабетична асоціація (АДА) схвалила дієту для хворих на діабет і переддіабет, за основу взятий середземноморський тип харчування.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал