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Внутрішнє ожиріння: вчені назвали ідеальну дієту

2.2тЧитати матеріал російською

Середземноморська дієта є найефективнішою в боротьбі з вісцеральним ожирінням.

До такого висновку прийшли ізраїльські вчені, проаналізувавши результати експерименту, який тривав 18 місяців. Про це повідомляє видання Nine.com.au.

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В учасників дослідження дотримання цієї дієти сприяло скороченню відкладень жиру навколо печінки на 30%, навколо серця – на 11%. Харчування включало в себе велику кількість овочів, оливкової олії, молочні продукти, яловичину.

Внутрішнє ожиріння: вчені назвали ідеальну дієту

Ілюстрація

Вісцеральний тип набору зайвої ваги характеризується накопиченням жирової тканини в області талії і навколо внутрішніх органів, що може викликати порушення їх функцій і розвиток захворювань.

Раніше MedOboz писав, що Американська діабетична асоціація (АДА) схвалила дієту для хворих на діабет і переддіабет, за основу взятий середземноморський тип харчування.

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Тема
ожиріння
Місце
Ізраїль
Теги
ожиріннядиетаздоров'я
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