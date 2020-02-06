Вкрай токсичний: названо найнебезпечніший алкогольний напій

Найнебезпечнішим алкогольним напоєм є пиво. Причиною тому є екстракт хмелю, в якому міститься важкий метал кобальт.

Про це заявив нарколог Данило Покровський. Також він додав, що на відміну від міцних напоїв, пиво вживається у великих кількостях, передає РЕН ТВ.

"Метал украй токсичний. Він накопичується в м'язах серця, формується синдром" пивного серця, пивний печінки ", виникає ожиріння", – повідомив він.

При цьому від пива подібне негативний вплив настає набагато швидше.

"У пиві містяться так звані речовини фітоестрогени – жіночий статевий гормон рослинного походження. Тобто з хлопчика робить дівчинку. Формується жировий прошарок на животі, це жир, там активні гормональні клітини, вони виробляють естроген. Сам жир починає себе підгодовувати і виробляти додаткові жіночі статеві гормони, яких не повинно бути в чоловічому організмі. це все веде до зниження потенції, відбуваються і інші зміни в чоловічій статевій системі, це може призвести до безпліддя", – додав нарколог.

Названо найнебезпечніший алкогольний напій АиФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені назвали умовно безпечні дози алкоголю і розповіли, як не нашкодити печінці.

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