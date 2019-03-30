Визначено "сигаретний еквівалент" пляшки вина

Фахівці Університетської клініки Саутгемптона і Університету Бангора порівняли ризики розвитку онкологічних захворювань від вживання алкоголю і куріння.

Вчені зіставили різні рівні споживання спиртного з кількістю викурених сигарет, пише Medical Express.

"Наші результати показують, що "сигаретний еквівалент" пляшки вина становить п'ять сигарет для чоловіків і десять для жінок на тиждень", - розповіла один з авторів дослідження Тереза Хайдс.

Так, три пляшки вина на тиждень еквівалентні викурювання восьми сигарет для чоловіків і 23 сигарет - для жінок.

frullato.ru

Дослідники наголошують, що навіть невелика кількість спиртного підвищує ризик виникнення онкологічних захворювань.

Зокрема, ймовірність появи раку у чоловіка, який не курить, через одну пляшку вина на тиждень становить 1%, у жінки, яка не курить - 1,4%. Три пляшки підвищують ризик до 1,9% і 3,6% відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зміни в головному мозку людини провокують схильність до куріння і вживання алкоголю.

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