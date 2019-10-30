Витрачається більше жиру: названо найкращий час для бігу

Біг до сніданку значно корисніший із точки зору оптимізації обміну речовин. Крім того, це один із доступних способів контролювати рівень цукру в крові.

Про це йдеться в дослідженні, результати якого опубліковані в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. У ході експериментів добровольців-чоловіків розділили на групи: учасники з першої снідали до тренування, з другої – після.

Перша експериментальна серія була нетривалою: один раз на тиждень чоловіки займалися перед сніданком, а іншим разом – після калорійного сніданку.

ілюстративне фото

У другій серії, яка тривала шість тижнів, брали участь 30 чоловіків, причому третина з них займалися спортом на порожній шлунок, інша третина - після сніданку, решта ніяк не змінили свій спосіб життя.

З'ясувалося: ті десять чоловік, які активно займалися до сніданку, вдвічі більше спалювали жиру в порівнянні з піддослідними з другої групи.

Вчені пояснюють це тим, що, коли люди голодують протягом ночі, у них під час тренувань знижується рівень інсуліну, що дозволяє організму витрачати більше жиру.

У них вироблялося значно менше інсуліну, а той базовий інсулін, який вже був в їх крові, ефективніше працював в підтримці безпечного і стабільного рівня глюкози.

Як писав OBOZREVATEL, корисна пробіжка повинна тривати не менше 25 хвилин і тільки після гарного розслаблення. Всі секрети правильного бігу - в матеріалі.

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