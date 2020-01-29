Вісім склянок води і 10 000 кроків на день: розкриті міфи про популярні правила ЗСЖ

Не всі правила та поради щодо правильного харчування і здорового способу життя, які диктують їхні прихильники, дійсно працюють і приносять користь.

Приблизно половина точно виявляється абсолютно марними. Так, найпопулярніші міфи про ЗСЖ спробував розвіяти портал "МедікФорум".

Міф 1. "Робіть зарядку вранці!"

Це дійсно корисно, адже зарядка здатна привести тіло в порядок, розтягнути м'язи і поліпшити здоров'я. Але це не означає, що робити її варто лише вранці. Загалом важливі фізичні вправи, і приділяти їм потрібно не менше 150 хвилин на тиждень.

Не обов'язково робити зарядку вранці й проходити 10 тис. кроків на день

Міф 2. "Проходьте 10 000 кроків на день!"

Насправді це, мало не найважливіше, так зване правило ЗСЖ не має ніякого відношення до медицини або фізичної культури. А є всього лише маркетинговою легендою, придуманою японським брендом Yamasa Toki для продажу чергової моделі крокоміра.

Міф 3. "Пийте вісім склянок води на день!"

Цей фейк щодо ЗСЖ створив американський дієтолог Фредерік Старе, написавши про нього у своїй книзі й водночас не давши жодних пояснень. Насправді ж, на день рекомендується випивати по 30 мл води на 1 кілограм ваги. Отже, ця норма у кожного індивідуальна.

На день рекомендується випивати по 30 мл води на 1 кг ваги hmtvlive.com

Міф 4. "Щодня їжте суп!"

У цьому нас із дитинства переконували батьки, підкреслюючи, що треба їсти гаряче. А ось насправді факт високої температури страв не має значення для ЗСЖ. Єдине, супи зазвичай низькокалорійні, через що їх корисно їсти при схудненні.

Супи низькокалорійні і їх просто корисно їсти при схудненні avatars.mds

Міф 5. "Користуйтеся антисептиком!"

Використовувати їх прихильники ЗСЖ закликають й у випадку, якщо руки не брудні. Але важливо пам'ятати, що антисептики вбивають абсолютно всі бактерії, тобто навіть корисні, що не дуже-то сприяє оздоровленню. Тому іноді буде досить вимити руки зі звичайним милом.

Антисептики вбивають абсолютно всі бактерії zdorovieinfo.ru

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найпоширеніші міфи 2019 року, які стосуються харчування, способу життя і здоров'я.

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