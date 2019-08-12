Вісім чашок чаю врятують від старіння: знайдено новий секрет молодості

Вісім чашок трав'яного чаю на день можуть істотно уповільнити процес старіння людського організму.

Такий висновок зробила експерт у сфері фітнесу Нікі Віброу з Колчестера. За її словами, даний спосіб також допомагає підтримати оптимальний водний баланс, пише Daily Mail.

"Численні дослідження показали, що у тих, хто регулярно п'є чай, старіння клітин відбувається набагато повільніше, ніж у тих, хто не вживає цей напій", – розповіла вона.

Чай допомагає від старіння tearoad.ru

За словами Віброу, зелений або білий чай є абсолютно безпечними і з легкістю можуть замінити в раціоні воду. Наприклад, вона випиває 8 чашок чаю на день – по одній кожну годину робочого часу.

"Шкіра стає більш еластичною і пружною, а завдяки наявним в напої антиоксидантам знижується вага, а також рівень "поганого" холестерину", – поділилася експерт особистими спостереження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Вікторія Клаус розвінчала міф про користь чаю. За її словами, він не допомагає схуднути і не покращує обмін речовин.

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