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Вірусологиня розповіла, як захиститися від грипу та коронавірусу

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Поки загроза коронавірусу для України туманна, грип вже щосили виявляє свою жорстокість: з початку нового епідсезону його жертвами стали 38 осіб.

Об'єднує обидва віруси, окрім усього іншого, ймовірність розвитку важких ускладнень, тому перший засіб порятунку – профілактика.

MedOboz розпитав у своєї експертки, вірусологині Надії Жолобак, як можна захистити себе і близьких від інфікування.

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Грип та коронавірус небезпечні своїми ускладненнями

Грип та коронавірус небезпечні своїми ускладненнями

РБК

У метро – надягайте маску

Медична маска – не той засіб захисту, який потрібно надягати повсюди. Використовуйте цей аксесуар, якщо, наприклад, вирушаєте в місця масового скупчення людей, де немає постійного доступу свіжого повітря (як-от у метро, на вокзалі тощо). Але знімайте відразу ж, щойно вийдете на вулицю – там без маски ризик захворіти значно менший.

Річ у тім, що головне її завдання – затримувати в собі мікроби, які ми видихаємо, (функція стримувати їхнє проникнення ззовні дуже короткочасна і не завжди ефективна). Поки маска на обличчі, ми видихаємо в неї зволожене повітря, а воно швидко знижує температуру. "Тобто під маскою температура нижча, ніж температура повітря навколо. А коли температура знижена в зоні дихальних шляхів, клітини, які відповідають за імунну відповідь (макрофаги), втрачають рухливість, Відповідно у нас послаблюється місцева імунна відповідь", – пояснила вірусологиня.

Слідкуйте за гігієною

Гігієна рук і обличчя – також важливий момент в профілактиці вірусних захворювань. Частинки збудника можуть потрапити на шкіру, а звідти – на слизові оболонки. Тож щоразу, приходячи з вулиці, важливо ретельно мити руки й вмиватися теплою водою з милом, а також не забувати про гігієну після відвідин убиральні й контакту з тваринами.

Промивайте ніс

Для захисту від вірусів варто кілька разів на день промивати ніс слабким сольовим розчином (захищає слизову від пересушування) і зрошувати препаратами інтерферону.

"В них міститься речовина, яка продукується клітинами у відповідь на вірусну інфекцію. І її "поява" є свого роду SOS-сигналом для всіх інших клітин про те, що треба бути "пильними" й привести всі сили в стан "бойової готовності". Після контакту з інтерфероном клітини стають нечутливими (на 5-6 годин) до інфікування вірусами", – зазначила експертка.

Харчуйтеся правильно

З метою захисту дуже важливо дотримуватися норм правильного харчування. Так, в раціоні має бути достатня кількість тваринного білка, а також продуктів, що багаті на вітаміни (тобто, фрукти й овочі).

"Імунна відповідь організму має білкову природу. А якщо його в організмі недостатньо (адже білкового ДЕПО в організмі немає), антитіла не виробляються в достатній кількості для адекватного захисту", – підкреслила Жолобак.

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Провітрюйте приміщення

Зараз, за словами фахівчині, організм кожного з нас стає більш сприйнятливим до вірусних захворювань також через пересушене повітря (адже взимку повсюдно працюють кондиціонери, батареї, калорифери тощо). А це призводить до пересихання слизових оболонок, через що й підвищується ризик інфікування.

Щоб звести цей фактор ризику до мінімуму, потрібно постійно зволожувати повітря в приміщенні, де ви часто перебуваєте (офіс, спальня, кухня тощо), за допомогою зволожувачів повітря та регулярного провітрювання.

"Коли відбувається провітрювання, ми не тільки забезпечуємо більший доступ кисню, а й проводимо озонування та дезінфекцію (якщо у відчинене вікно світить сонце, приміщення обробляється ультрафіолетом)", – підсумувала вірусологиня.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Україну прибув чартер з евакуйованими з Уханя українцями.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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