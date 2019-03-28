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Викликають рак: названа небезпека відомих підсолоджувачів

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Підсолоджувачі на базі фруктози здатні провокувати розвиток раку прямої кишки.

До такого висновку наукові фахівці з Бейлоровского коледжу в Х'юстоні прийшли після експериментів за участю лабораторних щурів, пише Science.

Дослідники заявляють, що кукурудзяний сироп і інші натуральні підсолоджувачі на базі фруктози, використовувані у виробництві солодких газованих напоїв і десертних виробів, сприяють розвитку колоректального раку.

Молекулярні біологи провели випробування на генетично модифікованих мишах, щоб з'ясувати, чи може фруктоза провокувати скупчення мутацій в геномі клітин кишечника.

Тварин поділили на групи, одну з яких поїли 25% розчином кукурудзяного сиропу. При цьому тварини отримували його в кількості, що не дозволяла їм набирати зайву вагу.

Викликають рак: названа небезпека відомих підсолоджувачів

24 канал

Експеримент продемонстрував: підсолоджувачі на фруктозі дійсно безпосередньо сприяють розвитку раку кишечника. До його фіналу у тварин, які отримували кукурудзяний сироп, кількість великих пухлин у кишечнику була приблизно в 5-6 разів вище, ніж у гризунів, яким не давали цього продукту, що містить в собі фруктозу.

"Навіть невеликі дози фруктози вкрай негативно впливали на роботу кишечника, активізували накопичення мутацій і зростання ракових клітин", - повідомили автори дослідження.

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За словами вчених, ракові клітини, які скупчуються в прямій кишці на тлі вживання кукурудзяного сиропу, цілеспрямовано прагнули поглинати фруктозу, використовуючи її як засіб виробництва важливих для їх розвитку жирних кислот.

У їхній доповіді йдеться, що ризик розвитку раку прямої кишки можна максимально зменшити, просто відмовившись від напоїв і продуктів з підсолоджувачами на основі фруктози.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цукор блокує активність білка, який необхідний для розмноження кишкової мікрофлори, пов'язаної з нормальною вагою і здоров'ям.

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