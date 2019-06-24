Як запобігти інсульту і діабету: названо спосіб

Вчені виявили, що чим більше відпусток у людини протягом року, тим менша ймовірність розвитку метаболічного синдрому.

Для цього стану характерні гіпертонія і високий рівень холестерину, які разом підвищують ризик серцево-судинних захворювань, інсульту і діабету, повідомляє Daily Mail.

Дослідження, проведене Сіракузським університетом у Нью-Йорку, показало, що кожен вихідний допомагає знизити небезпеку розладів обміну речовин на 25%.

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Вчені вважають, що результати роботи корисні й важливі, оскільки підтверджують реальний вплив відпочинку на організм, особливо на серце. Крім того, метаболічні симптоми оборотні, а значить, їх можна коригувати або повністю усунути.

Терапевтична тактика включає корекцію раціону та режиму харчування, фізичну активність, відмову від шкідливих звичок, а також фармацевтичні засоби.

Раніше MedOboz писав, що працюючим людям необхідна відпустка не менше трьох тижнів на рік, щоб зберегти здоров'я і дожити до похилого віку.

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