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/ Здоровий спосіб життя

Вчені з'ясували, як знизити ризик захворювань курцям

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Ризик розвитку серцево-судинних захворювань можна знизити майже на 40% навіть у тому випадку, якщо людина курила протягом двадцяти років. Але для того, щоб організм працював як у осіб, у яких не було такої звички, потрібно дуже багато часу.

Як написала "Российская Газета" з посиланням на журнал JAMA, про це свідчать результати дослідження фахівців з Університету Вандербільта (США), яке проводилося десятками років.

Вони дійшли до висновку, що ризик появи хвороб серця можна знизити на 39% протягом п'яти років після відмови від сигарет.

Вчені з'ясували, як знизити ризик захворювань курцям

Вчені з'ясували, як знизити ризик захворювань курцям

Але все ж курцеві "зі стажем", який раптово відмовився від тютюнових виробів, потрібно не палити протягом кількох десятиліть (до 25 років). Тільки так зменшаться ризики захворювань до того рівня, який спостерігається у людей, які ніколи не залежали від цієї звички.

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Робота вчених у цілому тривала з 1954 року по 2014-й. Так, у дослідженні взяло участь близько 9 тисяч людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знизити ймовірність раку легенів можна повною відмовою від куріння і дотриманням здорової дієти.

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Місце
США
Тег
куріння
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