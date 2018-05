Вчені знайшли нову причину смертельної небезпеки алкоголю

Вчені Імперського коледжу Лондона, Королівської лікарні Бромтона і Лондонського інституту медичних наук MRC виявили мутації в гені, що кодує білок тітін, які сприяють розвитку серцевої недостатності при вживанні алкоголю.

Стаття дослідників опублікована в Journal of the American College of Cardiology, повідомляється в прес-релізі на MedicalXpress .

Тітін або коннектін є найбільшим з відомих білків і складається з 38 138 амінокислот. Він бере участь в скороченні поперечно-смугастих м'язів серця. Мутації в ньому викликають дилатаційну кардиомиопатию, при якій збільшується обсяг порожнин серця без стоншення стінок. Це сприяє розвитку серцевої недостатності і раптової смерті.

В ході дослідження вчені проаналізували стан 141 пацієнта з алкогольною кардіоміопатією, яка розвивається, наприклад, при вживанні семи пляшок вина в тиждень протягом п'яти або більше років. Виявилося, що 13,5 відсотка людей мали дефектний ген тітін, і ця частка набагато вище, ніж серед усього населення в цілому.

Дослідники також опитали 716 осіб з дилатаційною кардіоміопатією з метою дізнатися, яку кількість спиртного вони випивали. Хоча ніхто не вживав досить алкоголю для розвитку алкогольної серцевої недостатності, функції серця порушувалися навіть при невеликому перевищенні рекомендованого кількості в тиждень (140 мілілітрів чистого етанолу).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вживання алкоголю може загрожувати розвитком семи видів раку, в тому числі раку молочної залози.