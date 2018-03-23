Вчені знайшли ефективний спосіб боротьби зі старінням

Учені з Австралії і США розробили ефективний метод боротьби зі старінням м'язів.

Це стало можливим завдяки комбінованому препарату з двох хімічних сполук, передає EurekAlert!.

Даний метод імітує ефект від фізичних вправ. Повідомляється, що з віком приплив крові до тканин і органів знижується, що погіршує їх функціонування. Показано, що при цьому зменшується рівень окисленої форми никотинамидадениндинуклеотида (NAD), в результаті чого сповільнюється метаболізм клітини.

Внесення в організм мишей нікотинаміду мононуклеотида (NMN), а також сірководню дозволило збільшити фізичну витривалість на 60 відсотків як у молодих, так і старих гризунів.

Так 32-місячні тварини, які отримували комбіновану терапію протягом чотирьох тижнів, були в два рази витривалішими тварин в контрольній групі. Пов'язано це може бути з тим, що обидві сполуки стимулюють активність білка SIRT1, який бере участь в утворенні кровоносних судин.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше вчені дізналися, що фруктові соки несуть смертельну небезпеку.