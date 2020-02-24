Вчені заявили, що освіта впливає на тривалість життя

Рівень освіти впливає на довголіття людей набагато більше, ніж раса.

Таку заяву зробили вчені з медичної школи Єльського університету і Університету Алабами. Про це повідомляє Eurek Alert.

"Були помічені відмінності в показниках смертності в залежності від рівня освіти", – повідомили експерти.

Протягом 30 років дослідники спостерігали за 5114 американцями з різних міст США.

Освіта впливає на тривалість життя Unsplash

Дослідження показало, що серед людей із середньою освітою смертність становила 13 відсотків, в той час як серед тих, хто закінчив коледж чи університет, померли близько 5 відсотків.

Також, на початку вчені вважали, що смертність залежить від раси, оскільки серед померлих учасників було 9 відсотків темношкірих і 6 відсотків білих, і їх причини смерті відрізнялися в рамках цієї вибірки.

Так, афроамериканці частіше вмирали від причин насильницької смерті, а білі – через СНІД. А ось серцево-судинних захворювань і раку в цих групах було підтверджено в рівній мірі.

Освіта впливає на тривалість життя Unsplash

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 105-річна жінка розкрила секрет довголіття. Вона ніколи не лікувалася в медустановах і зараз не хворіє.

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