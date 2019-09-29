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/ Здоровий спосіб життя

Вчені заявили про небезпеку чаю в пакетиках: в чому справа

10.4т Читати матеріал російською

Чайні пакетики можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю через те, що при нагріванні до 95 градусів випускають мільярди пластикових частинок.

Про це сказано в дослідженні вчених з Канади, яке опубліковано в журналі Environmental Science & Technology.

Фахівці провели експеримент з продукцією чотирьох брендів. Пакетики занурювали в гарячу воду на п'ять хвилин, після чого перевіряли її якість.

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Як з'ясувалося, пакетики руйнувалися, випускаючи 11,6 млрд мікрочастинок і 3,1 млрд наночастинок.

Також вчені встановили, що концентрація дрібних частинок пластика негативно позначається на тваринах - призводить до анатомічним і поведінкових аномалій.

Ілюстрація

Ілюстрація

Pexels

Як повідомляв OBOZREVATEL, вісім чашок трав'яного чаю в день можуть істотно уповільнити процес старіння людського організму.

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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Этим "учёным" делать нехер
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