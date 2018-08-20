Вчені розповіли про надзвичайну шкоду від популярних коктейлів

Коктейлі з алкоголю та так званих енергетиків є особливо небезпечними для людського здоров'я. Поєднання спирту і таурину, який використовують в енергетичних напоях, часом може призвести до дуже негативних наслідків.

Група учених із США, Британії та Бразилії досліджувала вплив цих компонентів на риб. Одна група плавала в звичайній воді, друга - з домішками таурину і етилового спирту, пише Journal pf Psychiatric Research.

Дослідники дійшли висновку, що риби в "коктейлі" проявляли значно меншу соціальну активність і навіть не реагували на присутність хижака. Таким чином, вони довели, що таурин збільшує негативні ефекти від вживання алкоголю і робить піддослідних більш схильними до ризику через ослаблення почуття страху.

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