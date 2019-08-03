Вчені розкрили секрет впливу похмілля на мозок

Похмілля має негативний вплив на повсякденну діяльність людей, знижує функції мозку і погіршує пам'ять.

До такого висновку дійшли дослідники з Технологічного університету Суінберну (Swinburne) в Мельбурні (Австрія), написав сайт Medical Xpress. Понад 100 осіб вживали алкоголь ввечері, а наступного ранку пройшли онлайн-опитування і когнітивний тест, відчуваючи різні ступені похмілля.

Він вимірював мозкову функцію. Дослідження показало, що ті, хто мали більш високу концентрацію алкоголю, більше пили, повідомляли про погіршення симптомів похмілля і проходили тест повільніше, ніж більш тверезі люди.

Похмілля The Idealist

"Важливо дізнатися більше про причини і наслідки похмілля, тому що воно не тільки дуже часто трапляється, але і має величезний негативний вплив на повсякденну діяльність", – сказала доктор Сара Бенсон.

За її словами, дослідження довело, що похмілля погіршує здатність займатися складними справами, керувати автомобілем, працювати, вчитися або виконувати інші дії.

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