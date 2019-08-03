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/ Здоровий спосіб життя

Вчені розкрили секрет впливу похмілля на мозок

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Похмілля має негативний вплив на повсякденну діяльність людей, знижує функції мозку і погіршує пам'ять.

До такого висновку дійшли дослідники з Технологічного університету Суінберну (Swinburne) в Мельбурні (Австрія), написав сайт Medical Xpress. Понад 100 осіб вживали алкоголь ввечері, а наступного ранку пройшли онлайн-опитування і когнітивний тест, відчуваючи різні ступені похмілля.

Він вимірював мозкову функцію. Дослідження показало, що ті, хто мали більш високу концентрацію алкоголю, більше пили, повідомляли про погіршення симптомів похмілля і проходили тест повільніше, ніж більш тверезі люди.

Похмілля

Похмілля

The Idealist

"Важливо дізнатися більше про причини і наслідки похмілля, тому що воно не тільки дуже часто трапляється, але і має величезний негативний вплив на повсякденну діяльність", – сказала доктор Сара Бенсон.

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За її словами, дослідження довело, що похмілля погіршує здатність займатися складними справами, керувати автомобілем, працювати, вчитися або виконувати інші дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нейрохірург, кандидат медичних наук Сергій Дибкалюк розповів, як врятуватися від головного болю без ліків.

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Місце
Австрія
Теги
здоров'я алкоголь
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