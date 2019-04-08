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/Здоровий спосіб життя

Вчені розкрили рецепт щастя: потрібно всього 12 хвилин

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Прогулянки на свіжому повітрі, пробіжки в парку, улюблена книга і корисні покупки – відомі способи підняти собі настрій. Однак вони передбачають, що людина зосередиться на собі. Іноді навіть ефективні обійми не допомагають при падінні бойового духу.

Психологи з Університету штату Айова розкрили секрет підняття настрою: для цього досить бути добрим і щирим з оточуючими протягом всього лише 12 хвилин.

Доброта по відношенню до інших знижує почуття тривоги, а щоб відчути себе щасливим потрібно всього 12 хвилин, заявляє автор дослідження психолог Дуглас Дженту, автор дослідження (Journal of Happiness Studies).

Дослідники рекомендують 12-хвилинні прогулянки з добрими і люблячими думками по відношенню до інших. Це допомагає людині відчувати себе більш щасливою, задоволеною, чуйною і менш стурбованою. Навпаки, якщо порівнювати себе із зустрічними перехожими, користі від прогулянки не отримати. У порівнянні лежить конкуренція, що часто пов'язано зі стресом, тривогою і депресією, відзначають дослідники.

Вчені розкрили рецепт щастя: потрібно всього 12 хвилин

Психологи виявили, що ця проста практика діє незалежно від типу особистості учасників дослідження і не має ніякого значення у використанні різних форм поведінки. "Добрі думки по відношенню до інших зменшують занепокоєння і збільшують щастя і співчуття", - пишуть дослідники.

Крім того, безперервне порівнювання є невід'ємним в соціальних мережах. Почуття заздрощів, ревнощів, гніву або розчарування у відповідь на те, що ми бачимо в соціальних мережах, псують наш настрій. "Коли справа стосується емоційного благополуччя, порівняння не таке ефективне, як доброта, яка постійно збільшує наше щастя", - робить висновок Дуглас Дженту.

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