Вчені назвали смертельну небезпеку дієти: від чого не можна відмовлятися

Максимальний відмова від вуглеводів призводить до скорочення тривалості життя.

До такого висновку прийшли вчені з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я США, передає Science Daily. Дослідження тривало 25 років.

В ході аналізу, вчені простежили загальний вплив вуглеводних продуктів на ризик смерті. Для цього були вивчені дані 15 428 осіб у віці 45-64 років, що споживали в їжу середня кількість калорій.

З'ясувалося, що занадто низька (менше 40 відсотків від загального раціону) і занадто висока (понад 70 відсотків) споживання вуглеводів пов'язано зі зниженням тривалості життя. Фахівці відзначають, що люди, що повністю виключають вуглеводи, живуть в середньому на чотири роки менше, ніж ті, хто вживає їх в помірній кількості.

За словами дослідників, люди, якими замінено вуглеводи білками і жирами тваринного походження, піддають своє здоров'я більшому ризику в порівнянні з прихильниками рослинної їжі.

При цьому найоптимальнішим варіантом назвали збалансовану дієту, яка передбачає вживання вуглеводів на рівні 50-55 відсотків від загального раціону.

Як повідомлявOBOZREVATEL , раніше Супрун зруйнувала міф про популярну дієті .