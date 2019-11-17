Вчені назвали популярний напій, який подовжує життя

Кава може сприяти продовженню життя завдяки великій кількості антиоксидантів.

Як повідомляє "Медикфорум", вчені протягом 12 років вивчали вплив натуральної кави на організм. Виявилося, що любителі цього напою за вказаний період помирали рідше.

Відповідно до їхніх висновків, так відбувається через те, що антиоксиданти уповільнюють окислювальні процеси і руйнування клітин, які і призводять до старіння, розвитку раку і серцево-судинних захворювань.

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Повідомляється, що вчені виявили не менше 1 тис. антиоксидантів у кавових зернах, і ще сотні нових формуються під час їх обсмажування.

Фахівці підрахували, що для зниження ризику передчасної смерті потрібно випивати близько чотирьох чашок кави в день. Більша кількість користі організму не приносить.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також вчені довели, що міцна кава допомагає боротися з генетичними патологіями. Вона здатна знімати м'язові спазми.

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