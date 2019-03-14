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/Здоровий спосіб життя

Вчені назвали головну небезпеку довгого життя

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Британські вчені визначили, що люди, які досягли 80-90 років, втрачають до 15% здібностей мозку.

У зв'язку з цим людина починає повільніше рухатися і думати, пише The Daily Mail.

Професор Мауро Джакка з Королівського коледжу в Лондоні розповів, якщо людство буде працювати над збільшенням тривалості життя, то це загрожує появою покоління людей "зі здоровими тілами, але з погано функціонуючими мізками".

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"Ліків від вікового недоумства поки немає. Крім того, є ще хвороба Альцгеймера. І якщо ви не впораєтеся з цими проблемами, у вас може бути в похилому віці здорове серце, але дурна голова. Ймовірно, існує біологічний годинник, який встановлює межу людського життя - близько 120 років. І ми не запрограмовані жити довше, - пояснив учений.

Довгожитель

Довгожитель

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені знайшли нову смертельну небезпеку вейпінга.

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