Вчені назвали головну небезпеку довгого життя

Британські вчені визначили, що люди, які досягли 80-90 років, втрачають до 15% здібностей мозку.

У зв'язку з цим людина починає повільніше рухатися і думати, пише The Daily Mail.

Професор Мауро Джакка з Королівського коледжу в Лондоні розповів, якщо людство буде працювати над збільшенням тривалості життя, то це загрожує появою покоління людей "зі здоровими тілами, але з погано функціонуючими мізками".

Новини Українські вчені підтвердили еффективність вітчизняних ліків від грипу

"Ліків від вікового недоумства поки немає. Крім того, є ще хвороба Альцгеймера. І якщо ви не впораєтеся з цими проблемами, у вас може бути в похилому віці здорове серце, але дурна голова. Ймовірно, існує біологічний годинник, який встановлює межу людського життя - близько 120 років. І ми не запрограмовані жити довше, - пояснив учений.

Довгожитель

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені знайшли нову смертельну небезпеку вейпінга.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся