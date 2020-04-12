Вчені назвали чотири звички, які продовжать життя на 10 років

Всього чотири звички можуть додати людині до 10 років життя без хвороб, стверджують вчені.

Як пише Daily Mail, міжнародна команда дослідників вивчила зв'язок між факторами способу життя та роками, прожитими без хронічних захворювань.

За словами вчених, якщо підтримувати індекс маси тіла (ІМТ) нижче 25, ніколи не курити, багато займатися спортом і вживати алкоголь в помірних кількостях, можна прожити на 10 років довше.

"Всі чотири профілі способу життя, які були пов'язані з найбільшою кількістю років без хвороб, включали ІМТ менше 25 і, принаймні, два інших фактори", – йдеться в дослідженні.

Результати засновані на спостереженнях за 116 043 людьми, які відстежувалися в середньому протягом 12,5 років. Доктор Солджа Найберг і його колеги об'єднали дані з 12 досліджень по всій Європі, які проводилися в період з 1991 по 2006 рік.

Куріння, ІМТ, фізична активність і споживання алкоголю ранжувались за трьома рівнями для кожного учасника – оптимальний (2 бали), середній (1 бал) або поганий (0 балів). Додавання цих балів призвело до сукупного балу способу життя, який варіюється від гіршого (0) до кращого (8).

Також спосіб життя співвідносився з кількістю років у віці від 40 до 75, прожитих без хронічних захворювань, які включали діабет 2 типу, ішемічну хворобу серця, інсульт, рак, астму, хронічну обструктивну хворобу легенів (ХОЗЛ), серцеву недостатність і деменцію.

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