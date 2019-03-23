Вчені довели, що голодування продовжує життя

Зниження вживання калорій продовжує життя. Причиною є зміна в активності роботи імунної системи.

До такого висновку прийшли вчені Гарвардської медичної школи в США, передає MedicalXpress. Дослідники провели досліди на вільноживучих черв'яків - нематодах Caenorhabditis elegans.

За словами фахівців, скорочення надходять в організм вуглеводів провокує зниження вродженого імунітету через придушення білка р38. Вроджений імунітет бореться з інфекцією, однак його надмірна активність, характерна для великого віку, сприяє хронічного запалення і старіння.

У той же час обмеження калорій не впливає на імунітет, коли р38 повністю неактивний. При низькій активності цього білка запускаються генетичні шляху, що пригнічують запальні процеси до оптимального рівня.

Придушення сигнального шляху призводить до зниження апетиту. Це пояснює результати попередніх досліджень, які показали, що IGF-шлях пов'язаний з тривалістю життя.

Голодування продовжує життя Crazy.casa

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені назвали оптимальну позу для сну, яка продовжує життя.

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