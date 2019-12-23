Вчені довели користь кави в боротьбі з ожирінням

Кава є корисною в боротьбі з ожирінням, оскільки здатна компенсувати негативний вплив неправильного харчування.

Як передає "Лента", американські та іспанські вчені встановили, що кофеїн уповільнює відкладення ліпідів і знижує рівень тригліцеридів.

"У дослідженні на щурах учені Іллінойсського університету виявили, що кофеїн обмежує збільшення ваги і вироблення холестерину, незважаючи на дієту з високим вмістом жирів і цукру", – сказано в повідомленні.

Так, щурів годували протягом чотирьох тижнів. Ті, в раціоні яких був кофеїн, набрали на 16-22% менше жиру, ніж інші.

Названо ще одну корисну властивість кави inlviv.in.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог Світлана Фус розповіла, що до вживання кави потрібно підходити за правилом – "все добре в міру". А щоб вона була корисна, необхідно також правильно вибрати і приготувати її.

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