Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровий спосіб життя

Вчені довели користь кави в боротьбі з ожирінням

340
Читати матеріал російською

Кава є корисною в боротьбі з ожирінням, оскільки здатна компенсувати негативний вплив неправильного харчування.

Як передає "Лента", американські та іспанські вчені встановили, що кофеїн уповільнює відкладення ліпідів і знижує рівень тригліцеридів.

"У дослідженні на щурах учені Іллінойсського університету виявили, що кофеїн обмежує збільшення ваги і вироблення холестерину, незважаючи на дієту з високим вмістом жирів і цукру", – сказано в повідомленні.

Новини
Як кава впливає на схуднення: дієтологиня розвінчала популярний міф

Так, щурів годували протягом чотирьох тижнів. Ті, в раціоні яких був кофеїн, набрали на 16-22% менше жиру, ніж інші.

Названо ще одну корисну властивість кави

Названо ще одну корисну властивість кави

inlviv.in.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог Світлана Фус розповіла, що до вживання кави потрібно підходити за правилом – "все добре в міру". А щоб вона була корисна, необхідно також правильно вибрати і приготувати її.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини