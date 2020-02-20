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/ Здоровий спосіб життя

Вбивці вірусів: експерт розповіла, які рослини потрібно тримати вдома

1.3т
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Дуже складно знайти хоч один будинок, квартиру і навіть офіс, де немає живих кімнатних рослин. У більшості випадків заводчики приділяють їм суто декоративну функцію, однак більшість "вихованців" в горщиках здатні впливати і на наше здоров'я.

"Кімнатні рослини – це не тільки декорація, доповнення інтер'єру. Це живі організми, які вміють впливати на наш настрій і стан здоров'я. Деякі з них краще не тримати в спальні, оскільки вони здатні виробити несприятливі для людського організму речовини, від чого при тривалому контакті ми можемо відчувати нездужання ( головний біль, наприклад, або слабкість ). А для деяких спальня і інші кімнати, де ми проводимо багато часу – найправильніше місце. Адже є рослини, які знищують навколо себе патогенні віруси і бактерії, тим самим захищаючи і домочадців від хвороб", - розповіла фітотерапевт Олена Світко.

MedOboz підготував для вас список самих корисних кімнатних рослин, які варто тримати якомога ближче до себе.

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Монстера

Це невибаглива рослина з великим м'ясистим листям може досягати навіть в умовах невеликої квартири півтора метрів у висоту. І це насправді здорово, адже чим більше монстера – тим більше радіус її ураження хвороботворних вірусів і бактерій.

Справа в тому, листя квітки виділяють особливі речовини, які сприяють іонізації повітря і вбивають в патогени. Тому не варто боятися страхітливої назви – для людини монстера не є небезпечною, а навпаки корисна.

Каланхое

Колись модна рослина перестала користуватися популярністю, але ж даремно. Мало того, що сік його листя ефективний в лікуванні нежиті, навіть жива квітка здатна захистити вас від різних інфекцій.

Її секрет в фітонцидах, які рослина "розпилює" в повітря і тим самим створюючи для себе і оточуючих антіпатогенний щит. Деякі дослідження показали, що радіус дії каланхое – до 1,5 метрів, при цьому під її впливом гинуть близько 35% вірусів і бактерій.

Деякі рослини не тільки радують око

Деякі рослини не тільки радують око

VistaNews

Красулла

Або як нам звичніше – грошове дерево, просто маст-хев в вашому домі, особливо якщо ви або ваші близькі часто застуджуються.

Листя красулли також містять і "випромінюють" фітонциди, які знищують до 80% патогенів навколо. Більш того, красулла перешкоджає утворенню цвілі, яка також негативно впливає на імунітет людей і погіршує самопочуття.

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Мирт

Цінність цієї квітки не тільки в красі (зовні нагадує мініатюрну гіллясту сакуру). Навіть зламані гілочки і опале листя рослини довго зберігають корисні властивості. Вся справа у великій кількості фітонцидів та ефірних масел в їх складі, які нещадно знищують небезпечні віруси і такі бактерії, як стафілококи, туберкульозна паличка і т.д.

Лимон

Це дерево і його плоди неспроста отримали свою назву (в перекладі з китайського "лимон" означає "лікувальний"). Його ефірні масла з яскравим запахом благотворно впливають на нервову, ендокринну та імунну системи. Крім того, і листя, і плоди цієї рослини виділяють в повітря величезну кількість корисних речовин, які роблять все навколо практично стерильним.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які рослини і чому не варто тримати вдома.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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