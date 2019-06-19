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/Здоровий спосіб життя

"Усередині ростуть гриби": розкрито маловідомий факт про шкоду цукру

1.8тЧитати матеріал російською

Надмірне споживання цукру влітку загрожує розвитком в організмі великої кількості дріжджоподібних грибів.

Про це в ефірі ObozTV попередила міколог і бактеріолог Оксана Вольська. Щоб зміцнити імунітет і уникнути проблем зі здоров'ям, вона порадила скоротити кількість солодощів до мінімуму.

"Солодка вода, вата, морозиво тощо. Величезна кількість цукру, яку ми починаємо споживати, призводить до того, що в нашому організмі розвивається велика кількість дріжджів. Дріжджоподібних грибів роду Candida", – пояснила експерт.

Вольська зазначила, що це призводить до слабкості, млявості, здуття живота, запорів, діареї, відрижки і виникнення більш серйозних проблем зі здоров'ям.

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Зокрема, бактеріолог порекомендувала максимально знизити вживання цукру жінкам, які страждають від молочниці (кандидозу).

"Тоді рецидивів не буде, – запевнила вона. – Гриби, дріжджі дуже люблять цукор. Він їм категорично необхідний для розвитку".

"Чим менше цукру ви будете їсти влітку – тим здоровішим буде ваш кишечник. А понад 70% імунної системи зав'язано саме на кишечнику. Тому це – здоров'я всього організму", – резюмувала науковий фахівець.

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Окремо Вольська звернула увагу на небезпеку такого популярного літнього десерту, як солодка вата.

"На свіжому повітрі пил, бруд. Все це летить. І природно, цукрова вата збирає на себе і токсини, і гриби, і пил. Вона може викликати алергію, тому що може натягнути на себе велику кількість алергенів. Знаєте, як липка стрічка: збирає все, що є довкола", – розповіла вона.

Чим менше цукру їсти влітку – тим здоровішим буде організм

Чим менше цукру їсти влітку – тим здоровішим буде організм

veralline.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені спростували міф про те, що цукор бадьорить і підвищує настрій. За даними групи дослідників з Великобританії та Німеччини, все зовсім навпаки: після вживання солодкого люди стають млявими, і для поліпшення самопочуття постійно потребують нової цукрової "дози".

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Теми
здоров'яПряма трансляціяЕфіри Oboz TVжіноче здоров'я
Особа
Оксана Вольська 
Місце
Україна
Теги
продуктицукорвідпочінокздоров'яПоради лікаря
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