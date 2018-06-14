В любой непонятной ситуации стой в планке. Если не можешь стоять, то думай о планке.

Если планка ваше любимое упражнение, то сейчас я вас неприятно удивлю.

Какая ваша цель? Зачем вы стоите в планке? Планка очень сложное упражнение и если вы хотите плоский живот и 8 кубиков, то начинать надо не с неё. Мышцы пресса не готовы к такой нагрузке и вместо правильного напряжения поперечной мышцы живота вы просто начинаете прогибать поясницу и создавать в ней лишнее напряжение. А пресс так и не включается в работу. Планку лучше начинать на 3-4 месяц тренировок.

Планку нельзя делать при грыже поясничного отдела, если у вас нет сильных мышц пресса. Слабые мышцы отключаются в этом упражнении и перестают работать в итоге вся нагрузка на поясницу. Вы просто травмируете и так перегруженный позвоночник. С грыжей планку можно делать только на ладонях, на коленях и под присмотром тренера.

Планку нет смысла стоять больше 1 минуты. Каким бы чемпионом по боди билдингу вы не были. Через минуту-полторы даже самые сильные мышцы пресса отключаются и опять нагружается многострадальческая поясница.

В планке нельзя стоять первые полгода после родов. Из-за сильного внутребрюшного давления она формирует диастаз.

Планка действительно хорошее упражнение, но для подготовленных. Когда вы делаете планку очень важно максимально подкрутить копчик и убрать прогиб в пояснице. Тогда напряжение будет на живот.