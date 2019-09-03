Україну накриє потужний метеоудар: названа дата

Потужна магнітна буря накриє Землю 27 і 28 вересня. Її сила досягне рівня G2.

Про це повідомляє лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН. До цього часу обурення магнітосфери не передбачається.

У ці дні метеочутливим люди можуть відчувати нездужання: головний біль, страждати від підвищеного тиску, відчувати слабкість. Щоб мінімізувати симптоми, медики радять дотримуватися режиму сну, відмовитися від алкогольних напоїв, не переїдати, а також більше часу проводити на свіжому повітрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат медичних наук, лікар Віктор Сидоренко зазначив, що лікарі швидкої допомоги фіксують під час магнітних бур значне збільшення викликів до людей, через проблеми з центральною нервовою і серцево-судинної систем.

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