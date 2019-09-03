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Україну накриє потужний метеоудар: названа дата

2.6т Читати матеріал російською

Потужна магнітна буря накриє Землю 27 і 28 вересня. Її сила досягне рівня G2.

Про це повідомляє лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН. До цього часу обурення магнітосфери не передбачається.

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У ці дні метеочутливим люди можуть відчувати нездужання: головний біль, страждати від підвищеного тиску, відчувати слабкість. Щоб мінімізувати симптоми, медики радять дотримуватися режиму сну, відмовитися від алкогольних напоїв, не переїдати, а також більше часу проводити на свіжому повітрі.

Україну накриє потужний метеоудар: названа дата

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат медичних наук, лікар Віктор Сидоренко зазначив, що лікарі швидкої допомоги фіксують під час магнітних бур значне збільшення викликів до людей, через проблеми з центральною нервовою і серцево-судинної систем.

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Україна
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