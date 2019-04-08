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/Здоровий спосіб життя

Українські підлітки стали менше курити

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За останні роки популярність куріння серед українських підлітків віком 13-15 років знизилася – на 23% в порівнянні з 2011 роком. При цьому близько 15% підлітків вживають тютюнові вироби, свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

Результати глобального опитування молоді з приводу вживання тютюнових виробів (GYTS), яке тричі проводився в Україні, демонструють позитивні зміни за кількома показниками. Так, поширеність куріння знизилася на 11% в період з 2005 по 2017 рр.

Хлопчики випереджають дівчаток в кількості – із загального числа підлітків-курців 17,8% хлопчиків вживають тютюнові вироби, тоді як відсоток дівчаток становить 12,1%.

Також близько 63% дітей звертають увагу на рекламу сигарет в місцях їх продажу, метою якої є "вербування" майбутніх покупців.

Новим питанням в темі підліткового куріння є поширення електронних сигарет. Близько 18% підлітків у віці 13-15 років вживають даний вид продукції.

Українські підлітки стали менше курити

Нагадаємо, що в Україні немає закону, який забороняє продаж електронних сигарет неповнолітнім.

Як відомо, в Україні:

• заборонено куріння в громадських місцях;

• заборонена реклама тютюнових виробів в ЗМІ і на бігбордах;

• введені графічні попередження про шкоду куріння здоров'ю;

• підвищені податки на тютюн.

Доведено, що куріння провокує розвиток раку легенів і інших хронічних хвороб дихальних шляхів, а також серцево-судинних патологій, які є найпоширенішою причиною смерті в світі.

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