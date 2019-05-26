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/Здоровий спосіб життя

Учені знайшли спосіб тримати вагу у нормі без дієт

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Регулярне зважування допомагає худнути або підтримувати вагу. На думку фахівців, у такому випадку люди ретельніше стежать за своїм харчуванням і фізичними навантаженнями.

Американські вчені із Університету Джорджії провели дослідження, в якому брали участь 111 дорослих у віці від 18 до 65 років, передає Daily Mail.

Вони попросили добровольців постаратися зберегти свою вагу протягом двох місяців. Після закінчення експерименту виявилося, що люди, які регулярно проходили процедуру зважування, або схудли (в середньому на 0,8 кг), або зберегли свою вагу.

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Регулярне зважування допомагає худнути

Регулярне зважування допомагає худнути

Ілюстрація

При цьому ті, у кого ваг не було, в середньому додали 2,2 кг. "Люди дійсно чутливі до того, коли їх вага змінюється. В такому випадку вони намагаються змінювати свої звички", — розповіли автори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені Евелін Триболіт і Еліс Реш прийшли до висновку, що інтуїтивна дієта є однією з найбільш корисних у світі.

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