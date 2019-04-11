У свіжих овочах виявили моторошних мешканців і зняли їх на відео

28-річний Мартін Кае Крістіансен, студент Ольборгського університету, випустив шокуюче відео, що показує комах, які знаходяться на поверхні свіжих овочів.

Про це цікавий факт повідомляє Dailymail.

Мартін виявив багато комах на поверхні овочів. Це личинки, мошки, кліщі та круглі черви.

Більшість організмів є нешкідливими, проте, не варто нехтувати миттям овочів, підкреслює Мартін. Деякі комахи можуть викликати інфекцію.

Студент дослідив поверхню моркви, картоплі, селери і цибулі-порей. Бруд на них виявилася мертвими комахами.

Найбільш часто зустрічалися кліщі і круглі черви, відомі як гострики. Ці черви є людськими паразитами, але ті, які виявлені в їжі, швидше за все, не шкідливі. У більшості випадків інфекція від них не викликає яких-небудь помітних симптомів.

Також були знайдені тихоходки, які мешкають у воді, їх ще називають водяними ведмедями. Тихоходки можуть витримувати екстремальні умови – сильний тиск, радіацію і температуру. Але ці організми не становлять загрози для людей.

Мартіном знайдені і личинки мошок. Дорослі особини здатні кусати людей, поширювати деякі інфекційні хвороби. Одна зі знайдених личинок так і не була ідентифікована, автор відео просить допомогти йому в цьому.

Перед вживанням овочі необхідно ретельно мити, щоб уберегтися від зараження різного роду інфекціями.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!