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/ Здоровий спосіб життя

У роботизованих аптеках починається акція "Косимо ціни"

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Серпень – пора збору врожаю. Роботизовані аптеки доводять, що косити можна не тільки сіно, але й знижки. Саме так називається їхня нова всеукраїнська акція. Вона триватиме протягом двох місяців – з 01.08 до 30.09.2019. Всеукраїнська акція "Косимо ціни"* передбачає, що аптеки роблять знижки на популярні товари до 25%. За деталями можна звернутися до провізора.

Акція "Косимо ціни" охоплює різні позиції. Знижка на медичні вироби, гігієнічні засоби та інші товари діє за їх наявності у фармбрендах "Аптека Копійка", "Благодія", "Аптека АНЦ".

Є багато очевидних і несподіваних причин відвідування роботизованої аптеки. Хтось купує там улюблені товари, комусь потрібно зібрати аптечку в дорогу, але також є і люди, які знайомляться з інноваційними технологіями. У роботизованій аптеці за викладку на полицю відповідає спеціальний робот PharmBot. Він не помиляється і не втомлюється. Фармацевту не під силу знайти потрібний товар на полиці за 7 секунд, а аптечний робот з легкістю справляється з цим завданням. Роботизовані аптеки пропонують відкрите спілкування з провізором і залучення PharmBot для виконання основних процесів. В результаті відвідувач отримує швидке і ввічливе обслуговування.

Роботизовані аптеки – це відкриті світлі приміщення, де хочеться перебувати. Проведенням всеукраїнської акції "Косимо ціни" вони знижують роздрібну вартість популярних товарів.

В аптеках під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка" і "Благодія" купують необхідні позиції для всієї родини. Аптечна довідка дозволяє замовити товари, щоб швидше забрати їх до пунктів продажу.

Нагадуємо, всеукраїнська акція "Косимо ціни" діє з 1.08 по 30.09 на території всієї України. Інформацію про асортимент і розмір знижки варто уточнювати у провізорів роботизованих аптек. Акція стосується різноманітних товарів, які допомагають піклуватися про здоров'я, зміцнювати імунітет і стежити за гігієною. Знижка діє, якщо товар є в аптеці.

У роботизованих аптеках починається акція "Косимо ціни"

* Інформацію про ціну на товар до і після застосування знижки, про співвідношення до попередньої ціни реалізації, про асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсотки знижки можна отримати у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

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Dell Alex
Dell Alex
"Обоз" ударной джинсой отрабатывает бабки )))
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