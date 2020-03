У мережі показали, як правильно потрібно мити руки для захисту від COVID-19: інакше не допоможе

У мережі наочно показали, як правильно і ретельно мити руки з милом по всім відомій інструкції і захиститися від коронавірусу COVID-19 та інших хвороб.

Щоб пояснити, що тільки завдяки такому методу руки будуть чистими, на білі рукавички замість мила нанесли чорну фарбу. Відео опублікував американський політолог Ян Бреммер в своєму Twitter (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

В процесі "миття" видно, що таким чином всі руки покриваються засобом, на відміну від того, як більшість людей миє руки кожен день.

