У мережі показали, як правильно потрібно мити руки для захисту від COVID-19: інакше не допоможе

У мережі наочно показали, як правильно і ретельно мити руки з милом по всім відомій інструкції і захиститися від коронавірусу COVID-19 та інших хвороб.
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Щоб пояснити, що тільки завдяки такому методу руки будуть чистими, на білі рукавички замість мила нанесли чорну фарбу. Відео опублікував американський політолог Ян Бреммер в своєму Twitter (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Як правильно мити руки
Скріншот з відео
В процесі "миття" видно, що таким чином всі руки покриваються засобом, на відміну від того, як більшість людей миє руки кожен день.
Correct hand-washing technique.- ian bremmer (@ianbremmer) March 20, 2020
We're not going to make it. pic.twitter.com/BwtziHrXWM
Як писав OBOZREVATEL раніше, італійський лікар дала сім простих порад про те, як не стати жертвою коронавірусу.
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