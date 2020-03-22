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/ Здоровий спосіб життя

У мережі показали, як правильно потрібно мити руки для захисту від COVID-19: інакше не допоможе

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У мережі наочно показали, як правильно і ретельно мити руки з милом по всім відомій інструкції і захиститися від коронавірусу COVID-19 та інших хвороб.

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Щоб пояснити, що тільки завдяки такому методу руки будуть чистими, на білі рукавички замість мила нанесли чорну фарбу. Відео опублікував американський політолог Ян Бреммер в своєму Twitter (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Як правильно мити руки

Як правильно мити руки

Скріншот з відео

В процесі "миття" видно, що таким чином всі руки покриваються засобом, на відміну від того, як більшість людей миє руки кожен день.

Як писав OBOZREVATEL раніше, італійський лікар дала сім простих порад про те, як не стати жертвою коронавірусу.

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Автор
Максим П'яточкін
Тема
Коронавірус
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